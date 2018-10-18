هاني زادة يتواصل مع السفير المصري في كوت ديفوار بسبب فريق اليد

‎أجرى هاني زادة، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اتصالا هاتفيا مع السفير المصري في كوت ديفوار، محمد فاروق الحمزاوي؛ لتذليل أي عقبات أمام الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، خلال وجوده في ساحل العاج.



وكانت بعثة الفريق قد وصلت صباح اليوم كوت ديفوار للمشاركة في البطولة الإفريقية للأندية الأبطال.



وكان الفريق قد دخل معسكرا في تونس خلال الأيام الماضية استعدادا للبطولة التي يحمل الزمالك لقبها.



وأشاد زادة بتعاون السفير المصري الذي أكد على حرصه بتسهيل كافة متطلبات البعثة خلال فترة وجودها في كوت ديفوار .‎