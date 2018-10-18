ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى بنى سويف.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:30 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
تفقد الدكتور عصام حسني السباعي مدير عام التأمين الصحي في بني سويف، أقسام مستشفي بني سويف للتأمين الصحي رافقه خلالها الدكتور عبدالسميع محمد مدير عام المستشفى والدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفني وإدارة الجودة والدكتور عزت شحاته مدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومهندس محمد البدوي رئيس قسم المشروعات وعلاء سعيد رئيس الشئون المالية والإدارية المستشفي والمهندسة ولاء عمر مهندسة الصيانة الطبية بالمستشفي.

وتفقد وحدة الغسيل الكلوي ووحدة معالجة المياه للتأكد من عدم وجود أي أعطال والقيام بالصيانة الدورية بصفة مستمرة وإجراء التحاليل للتأكد من أن العينات مطابقة.

كما سأل مرضي الغسيل الكلوي عن وجود أي مشاكل تخصهم أو معوقات فتقدموا بالشكر للعاملين بالوحدة على جودة الخدمة المقدمة ثم تفقد قسم الاستقبال للاطمئنان على سير العمل بانتظام ثم أعمال الصيانة والتطوير بالمبنى.
مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى بنى سويف.. صور
مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى بنى سويف.. صور
مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى بنى سويف.. صور
مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى بنى سويف.. صور

ترشيحاتنا

انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى بطولة أفريقيا لكرة اليد

صدور تعليمات جديدة للجيش الإسرائيلي للتعامل مع مسيرات غزة والبالونات الحارقة

أم تلقى بطفلها فى الشارع بعد وفاته لتناوله أطعمة من صندوق قمامة بالمطرية

حبس صاحب قناة فضائية شهيرة لعدم وجود تراخيص

استقالة أمير عزمي مجاهد من الجهاز الفني للزمالك

بعد زيارة السيسي .. روسيا تعلن عن مفاجأة بخصوص محطة الضبعة النووية

فشل انتحار فتاة داخل قسم شرطة قنا.. حاولت إلقاء نفسها من الثالث

أحدث أكاذيب تركيا.. مصرع قاتل خاشقجي في حادث سيارة

تعيين أيمن عبد العزيز مدربا مساعدا لـ نادى الزمالك

بوتين: أنقذنا الدولة السورية من الانهيار

وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب في الرياض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

أبرز هدايا المولود المنتظر لـ ميجان وهاري.. صور

وزيرتا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكولي تعاون بشأن علاج الإدمان.. صور

فيديو

السعيد: البورصة حققت أعلى أداء على مستوى العالم في 2017.. فيديو
سعودي تتهمه أنقرة بقتل خاشقجي: لم أدخل تركيا في حياتي.. فيديو
محمد عز العرب: 2018 عام تطور العلاقات المصرية الروسية.. فيديو
البورصة: إتاحة تجديد البيانات للمصريين بالخارج من خلال جواز السفر.. فيديو
ننشر توصيات المؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟