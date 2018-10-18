مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى بنى سويف.. صور

تفقد الدكتور عصام حسني السباعي مدير عام التأمين الصحي في بني سويف، أقسام مستشفي بني سويف للتأمين الصحي رافقه خلالها الدكتور عبدالسميع محمد مدير عام المستشفى والدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفني وإدارة الجودة والدكتور عزت شحاته مدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومهندس محمد البدوي رئيس قسم المشروعات وعلاء سعيد رئيس الشئون المالية والإدارية المستشفي والمهندسة ولاء عمر مهندسة الصيانة الطبية بالمستشفي.



وتفقد وحدة الغسيل الكلوي ووحدة معالجة المياه للتأكد من عدم وجود أي أعطال والقيام بالصيانة الدورية بصفة مستمرة وإجراء التحاليل للتأكد من أن العينات مطابقة.



كما سأل مرضي الغسيل الكلوي عن وجود أي مشاكل تخصهم أو معوقات فتقدموا بالشكر للعاملين بالوحدة على جودة الخدمة المقدمة ثم تفقد قسم الاستقبال للاطمئنان على سير العمل بانتظام ثم أعمال الصيانة والتطوير بالمبنى.