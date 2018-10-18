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أخبار العالم

مفاجأة.. الشرطة التركية تبحث عن خاشقجي في غابة ومزرعة بإسطنبول

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:25 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رشا عبد الوهاب
في مفاجأة من العيار الثقيل، تكشف حجم الأكاذيب والإشاعات في الرواية التركية عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بدأت الشرطة التركية في توسيع البحث عن خاشقجي ليصل إلى غابة إسطنبول ومزرعة في مقاطعة يالوفا المجاورة. 

وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية، اليوم الخميس، أن الشرطة التركية بدأت بالتفتيش في ثلاث مناطق زعمت أن سيارات تابعة للقنصلية السعودية بإسطنبول توجهت إليها وفقد أثرها ليلة اختفاء خاشقجي.

وتتحفظ الأجهزة الأمنية على التحديد الدقيق للمناطق التي يجري فيها التفتيش وإن أشارت إلى أنها تقع في غابات بلجراد ومنطقة بيكنت بإسطنبول إضافة إلى مدينة يلوى المجاورة، حيث إن الشرطة تعتقد أن تلك المناطق لها صلة باختفاء الصحفي السعودي.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أكد وزير العدل التركي عبد الحميد جولان فريق التحقيق المكلف بكشف ملابسات اختفاء خاشقجي في مدينة إسطنبول شارف على الانتهاء، مشيرًا إلى أن أنقرة ستعلن عن نتيجة التحقيق قريبا.

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