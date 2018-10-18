أمن القاهرة تحتفل باليوم العالمى للعصا البيضاء مع طلاب المدارس.. صور

قام وفد من إدارة حقوق الإنسان بمديرية امن القاهرة بزيارة مدرسة النور والامل بالتنسيق مع مسئولي المدرسة بمناسبة اليوم العالمى للعصا البيضاء.



توجه الوفد للمدرسة وتم التقابل مع الطلبة وهنأوهم وقاموا بتوزيع الحلوى والورود والاعلام عليهم وقضاء اليوم الدراسي وتعريفهم بدور الشرطة في تأمين وحماية المواطنين.



جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة في كافة الأوساط الجماهيرية وتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة لاسيما طلبة المدارس وذوي الإحتياجات الخاصة وإيمانًا بأن الإرتقاء بالتعليم كأحد الحقوق التي ترعاها الدولة وتحرص عليها هو أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.



وقدم أولياء أمور الطلبة ومسئولو المدرسة الشكر لوزير الداخلية على رعايته لتلك المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين بهذا الاسلوب الإنساني المتميز والراقي.



