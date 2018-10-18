الاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته على حدود غزة

عزز الاحتلال الإسرائيلي قواته المدرعة على امتداد الحدود مع قطاع غز اليوم الخميس في استعراض للقوة، بعد يوم من تدمير صاروخ فلسطيني منزلا في جنوب إسرائيل.



في غضون ذلك، التقى مسؤولون أمنيون كبار من مصر مع قادة حركة حماس لمحاولة تهدئة التوتر.



وذكرت رويترز أن نحو 60 دبابة وناقلة جنود مدرعة في منطقة انتشار القوات قرب الحدود، ووصفها بأنها أكبر عدد من قطع العتاد العسكري يراها منذ حرب 2014 بين إسرائيل وحماس.



وينظم الفلسطينيون احتجاجات على امتداد الحدود منذ 30 مارس للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة وبحق عودة الفلسطينيين إلى الأراضي.



وتشير أرقام وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت نحو 200 من سكان غزة منذ تفجر الاحتجاجات على الحدود.