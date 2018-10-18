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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما 12 كيلو بانجو وسلاح ناري بـ شربين

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:19 م
ضبط عاطلان بحوزتهما
ضبط عاطلان بحوزتهما 12 كيلو بانجو وسلاح نارى بـ"شربين"
همت الحسينى
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة شربين القبض على عاطلين وبحوزتهما 12 كيلو بانجو وسلاح نارى .

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة شربين بقيام كل من علي أ ص ع وشهرته علي نعناع 27 عاما عاطل ومقيم كفر الحطبه بمركز شربين و حسن ع ع م 26 عاما عاطل ومقيم كفر الترعة القديم بمركز شربين عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة .

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكنت حملة أمنية برئاسة رئيس مباحث شربين من ضبطهما وبحوزتهما  4 لفافات بانجو كبيرة الحجم تزن 12 كيلو جراما وبندقية خرطوش و 8 طلقات من ذات العيار ومبلغ مالى 5 آلاف جنيه ودراجة بخارية بدون لوحات وسيارة فيرنا.

وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بصحتها وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما غير المشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15813 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة شربين وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 ايام علي ذمة التحقيق.

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