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حوادث

حبس عاطل هتك عرض طفلة واغتصب آخر بمنشأة القناطر

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
قسم الحوادث
أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، هتك عرض طفلة واغتصب طفلا آخر بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة منشأة القناطر بلاغين منفصلين من شخصين يتهمان نفس الشخص ويدعى "ع م" 19 سنة عاطل، أحدهما اتهمه بهتك عرض طفلته "ق س" 8 سنوات، والآخر اتهمه باغتصاب نجله "أ ع" 12 سنة.

وبعمل التحريات تبين صحة ما جاء في البلاغات المقدمة، وبعمل الأكمنة تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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