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مرأة

عارضات أزياء كسرن القواعد.. إحداهن تعاني من البهاق وأخري بالسمنة.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:22 م
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر العمل بعروض الازياء من اكثر الاعمال التي تحتاج الي مقاييس معنية للعمل، فعارضة الازياء لها مواصفات معنية بالطول والجسم ، وبالرغم من ذلك فهناك عارضات الازياء كسرن القواعد في تقديم عروض وحققن نجاحا كبيرا وكانت اشهرهن.

عارضة الازياء مريضة البهاق

عارضة الأزياء وينى، مرضها بالبهاق جعلها مميزة وكأنك تنظر إلى لوحة فنية، فأصبحت أول عارضة مصابة بالبهاق على منصات عروض الأزياء واصبحت من المشاهير.

عارضة الأزياء سليك وودز
على الرغم من عدم تمتعها بمقاييس عارضات الأزياء إلا أنها نالت شهرة بسبب شكلها المميز بأسنانها المتفرقة.

عارضة الأزياء السمراء دوكى ثوت
أطلقوا عليها لقب ملكة الميلانين بسبب درجة بشرتها المميزة ويعتبرها الناس دمية باربى الحقيقية.

عارضة أزياء الوزن الزائد اشلى غيرام
استطاعت أشلى أن تغير مفهوم عارضات الأزياء ذات الوزن الزائد لتصبح مثال رائع، فنالت شهرة ونجاحا كبيرا وأصبحت وجه لمجلات الأزياء وأيضا لأكبر الماركات العالمية.
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