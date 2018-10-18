ضبط أدوية منتهية الصلاحية فى معمل وصيدلية بديرب نجم وفاقوس..صور

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مدير الإدارة، تحت إشراف الدكتورة رحاب عبدالحي مدير عام الصيدلة، وبالتنسيق مع إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور حسام قمحاوى مدير عام الإدارة، حملة على المعامل والصيدليات بنطاق المحافظة، بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.



وأسفرت الحملة عن ضبط معمل للتحاليل الطبية بمدينة ديرب نجم بداخله كيماويات ومستلزمات معامل منتهية الصلاحية عددها ١٧ زجاجة (من أنواع مختلفة)، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢١٣١٦ جنح المركز.



كما ضبطت الحملة صيدلية بنطاق مركز ومدينة فاقوس، بداخلها ٨٠ عبوة ﻷدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية موجودة علي الأرفف ومعدة للبيع، و٢٥٥ عبوة ﻷدوية ثلاجة محفوظة فى غير ظروف التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، و٢ عبوة ﻷدوية ومستلزمات غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية ومجهولة المصدر، و٦ قرص من أدوية فى غير عبواتها الأصلية، و٢ عبوة لمستلزمات صادر بحقها منشور من وزارة الصحة.