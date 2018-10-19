حماقى يتألق بحفل جماهيري في الجامعة الكندية CIC

أحيا الميجا ستار محمد حماقى حفلا غنائيا ضخما من حيث التجهيزات والتواجد الجماهيري وذلك داخل الجامعة الكندية "CIC" بالشيخ زايد احتفالا بالطلاب الجدد.



افتتح حماقي حفله بأغنية "نفسي ابقي جنبه" بعدها حرص علي تحية طلاب ال CIC لحفاوة الاستقبال التي صاحبت صعوده علي خشبة المسرح، وأعرب عن سعادته بتواجده معهم خاصة أن احتفالات الجامعة يتوافق مع سنوات مشواره الفني ووعدهم بتقديم العديد من الأغاني القديمة والجديدة وحتي التي لم يتم إطلاقها من ألبومه القادم.



وقدم حماقي أغاني " اجمل يوم" ، " داري" ، "جرى ايه"،"ماينى"، "ما بلاش" التى قدمها أكثر من مرة بالإضافة إلى "واحدة واحدة"، "بحبك كل يوم أكتر" .. وأغنية جديدة من ألبومه القادم بعنوان "مش الجمال فى عنيكى مال" كلمات أمير طعيمة ولحن مدين وتوزيع توما.



ويتوافق الحفل مع مرور 15 عاما على إنشاء الجامعة الكندية بمصر وشهد تجهيزات ضخمة لعرضه عالميا على إدارة الجامعة الأم بكندا وبفروعها في مختلف دول العالم، لذا وقع الاختيار على حماقي لإحياء الحفل نظرا لما تتميز به أغانيه بألوان موسيقية تتماشي مع التطور العالمي من حيث التوزيعات والألحان والتي تنال إعجاب الشباب من مختلف الأعمار.



حرص حماقي قبيل ختام الحفل علي توجيه الشكر لكل من ساهم في إنجاحه بداية من حمدي بدر مدير أعماله والتنظيم الرائع ل"صوت ميوزيك "التي وضعت جميع الإمكانات للخروج بحفل مبهر من حيث الإضاءة والمؤثرات البصرية لوليد الحريري وتصميم المسرح لتامر فوزي وتأمين لكابتن ريتشارد وكان ضمن الحضور وكان ضمن الحضور نجما النادي الأهلي محمود سمير وأمير عبد الحميد حيث وجه لهما حماقي التحية لحضورهما.