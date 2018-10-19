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فن

عمرو دياب لأحد حضور حفلته: مش عاجبك ماتسمعنيش

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:59 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
طلب أحد معجبي الهضبة عمرو دياب، خلال إحيائه حفلة أقيمت بجامعة مصر الدولية، بغناء «قال فاكرينك»، وسط تصفيق من الجمهور علي نفس الطلب.

ليرد عمرو دياب بلهجة حادة «والله ما هقولها لو قعدت 100 سنة تطلبها .. مش هقول ... مزاجي ..أنت هتمشيني علي مزاجك ولا ايه ..ماتسمعنيش ..أنت غريب قوي».

وشدا عمرو دياب بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور خاصة من البومه الجديد "كل حياتى" ومن هذه الأغانى "يا هناه وكل حياتى وده لو اتساب".

يذكر أن شركة روتانا قررت التعاون مع المطرب عمرو دياب من خلال تقديمه مينى ألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يقوم الهضبة باختيار الأغانى المقرر أن يقوم بتسجيلها الفترة المقبلة.

ويقوم عمرو بتسجيل الأغانى خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا بعد عودته من لندن حيث يحيى حفلا غنائيا هناك يوم 28 أكتوبر. الجاري.
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