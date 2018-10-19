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توك شو

تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:36 ص
صدى البلد
توك شو
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الجمعة، الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى ومحاورها، وذلك عبر تطبيق "Google Earth"، والذي يعكس السيولة المرورية الصباحية المعتادة على المحاور الحيوية.

ورصدت اللقطات الجوية، سيولة مرورية في نفق العروبة بصلاح سالم في الاتجاهين، وحتى الشوارع المحيطة وجميع الطرق البديلة.

كما رصدت اللقطات سيوله مرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر، ومحور 26 يوليو، بالكامل.
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