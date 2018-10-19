علام وجمعة يؤديان صلاة الجمعة بالسيد البدوي.. صور

أدى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، صلاة الجمعة، بحضور الآلاف من المريدين والمتصوفين بالمسجد الأحمدي بمدينة طنطا، في ختام احتفالات مولد السيد البدوي.



جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها "جمعة" اليوم من ساحة مسجد السيد البدوي بطنطا بحضور كل من اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، ومدير أمن الغربية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الحالي والشيخ محمود أبو حبسه وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية ومشايخ الطرق الصوفية، احتفالا بأخر يوم فى احتفالات مولد شيخ العرب "سيدي أحمد البدوي".



وأشار "جمعة" خلال خطبته إلى فضائل أولياء الصالحين وآل بيت رسول الله لافتا إلى اعتمادهم فى حياتهم على نعائم الرحمن واتباعهم سنن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وحرصهم على السير فى دروب الحياه والدنيا على اسس ونهج آل بيت رسول الله.



كما استشهد بشيخ العرب بأنه كان رجلا قد ابتغى الخطي فى الأراضي قادما من مدينة فاس بالمغرب كي يدفن بعد عمل شاق وتوعيه وصلاح للأمة فى مدينة طنطا عاصمه محافظة الغربية وعروس محافظات الدلتا.