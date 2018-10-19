ضبط عصابة لسرقة السيارات وتغيير معالمها في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عصابة يتزعمها صاحب ورشة إصلاح وصيانة سيارات ببنها لسرقة السيارات المرسيدس وتغيير معالمها داخل ورشة المتهم وإعادة ترخيصها من جديد لبيعها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكانت معلومات السرية قد وردت لرئيس مباحث إدارة المرور مفادها قيام صاحب ورشة إصلاح وصيانة سيارات ومقيم أتريب دائرة قسم ثان بنها بارتكاب وقائع سرقات السيارات ماركة مرسيدس والتلاعب في الأجزاء الجوهرية الخاصة بها وذلك بإزالة المفردات الأصلية لمواضع ترقيم الشاسية والموتور بقصد إخفاء معالمها وإضافة مفردات أخرى على خلاف الحقيقة لإعادة ترخيصها ويتخذ من الورشة الخاصة به (ملحق بها قطعة أرض فضاء) الكائنة بناحية كفر منصور – دائرة مركز شرطة كفر شكر مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهم ضبطه وبرفقته بالورشة "هاني. م. م " سمكري سيارات و4 سيارات مبلغ بسرقتها ولوحات معدنية مبلغ بسرقتها وقطع شاسيه وتراخيص وتم العثور بالورشة على 2 لمبة صاروخ وأسطوانة أكسجين وصاروخ كهربائي



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التحريات والضبط اعترف بصحتها وقرر أن السمكري يساعده على ممارسة نشاطه الإجرامي وأنه أخفى السيارات من متحصلات السرقة لدى عميله عباس. ع. ع عامل أمكن ضبطه وبمناقشته اعترف بصحة ما قرره المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4106 لسنة 2018 م إداري مركز كفر شكر وتولت النيابة التحقيق.