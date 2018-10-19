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أخبار البلد

اتفاقية شراكة لإنشاء قرية بضائع لوجستية بمطار القاهرة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:55 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
وقعت مصر للطيران اتفاقية شراكة مع شركة KMK Investment الإماراتية، وشريكها الاستراتيجي شركة Safe Ports Holding الأمريكية المتخصصة في تأمين المطارات والموانئ البحرية، بغرض إنشاء قرية بضائع لوجستية بمطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدني، برئاسة الفريق يونس المصري.

وبموجب هذا التعاون الجديد، تقوم شركة KMK بتمويل وتصميم وإنشاء المشروع، وهو قرية بضائع لوجستية بمطار القاهرة الدولي، فضلا عن تشغيلها لهذه القرية، والإشراف على مشروعات شركه مصر للطيران في مجال شحن البضائع والصادرات وغيرها، بالتعاون مع شركة Safe Ports Holdings ودورها التأميني لهذا المشروع.

قام بتوقيع الشراكة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، والرئيس التنفيذي لشركة KMK الدكتور عمر خضر، والمهندس جيري سكان لان المدير الإقليمي لشركة Safe Port Holdings بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور كل من سمو الشيخ خالد الحمد رئيس مجلس إدارة شركة KMK Investments، ورئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي الطيار باسم جوهر، ورئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية المهندس مصطفى علي الدين، ورئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران أيمن ثابت.

وفي هذا الصدد، أوضح الطيار أحمد عادل "أن هذا المشروع سيسهم في رفع كفاءة مطار القاهرة الدولي، وقدرته الاستيعابية وسيمكنه من مواكبة الزيادة المطردة في مناولة البضائع وتعزيز القدرة التنافسية له في هذا المجال، فضلًا عن تسهيل حركة تدفق البضائع من وإلى ميناء القاهرة الدولي، إضافة إلى الدور التأميني لشركة Safe Ports مما سيساهم في انسيابية حركة الشاحنات وتيسير عملية الدخول والخروج بشكل سلس وآمن.

من جانبه، أعرب الدكتور عمر خضر عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة، قائلًا "إن هذه الشراكة ما هي إلا استكمالًا لمسيرة التعاون المشترك والمثمر بين البلدين، والذي يعد توطيدًا لأواصر العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية في شتى المجالات".
اتفاقية شراكة لإنشاء قرية بضائع لوجستية بمطار القاهرة
اتفاقية شراكة لإنشاء قرية بضائع لوجستية بمطار القاهرة
اتفاقية شراكة لإنشاء قرية بضائع لوجستية بمطار القاهرة
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