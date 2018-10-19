بعد انضمام فايا يونان.. فنانون عرب دخلوا موسوعة جينيس.. صباح فخري الأول لغنائه 10 ساعات متواصلة.. وعمرو دياب وتامر حسني الأبرز لهذه الأسباب

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رغم عمرها الفني القصير في مجال الغناء، استطاعت المطربة السورية الشابة فايا يونان أن تنضم إلى موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، حيث دخلت بأولى أغنياتها "أحب يديك" للموسوعة، لتكون ثاني مطربة سورية تدخل الموسوعة بعد المطرب صباح فخري، وأول مطربة عربية تدخل الموسوعة من "باب التمويل الجماعي".



احترفت المطربة الشابة الغناء وأصدرت أولى أغنياتها في عام 2015 ولكنها واجهت مشكلة التمويل، فاستعانت بجمهورها الذي مول لها أول أغنية، بعد مناشدتهم إنتاج الكليب الخاص بالأغنية من خلال التبرع عبر موقع إلكتروني للتمويل الفني يسمى "زومال"، لتجمع بالفعل مبلغ 25 ألف دولار وتنتج الأغنية والكليب، الذي حقق نجاحا وتخطى 12 مليون مشاهدة.



رغم عمرها الفني القصير في مجال الغناء، استطاعت المطربة السورية الشابة فايا يونان أن تنضم إلى موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، حيث دخلت بأولى أغنياتها "أحب يديك" للموسوعة، لتكون ثاني مطربة سورية تدخل الموسوعة بعد المطرب صباح فخري، وأول مطربة عربية تدخل الموسوعة من "باب التمويل الجماعي".احترفت المطربة الشابة الغناء وأصدرت أولى أغنياتها في عام 2015 ولكنها واجهت مشكلة التمويل، فاستعانت بجمهورها الذي مول لها أول أغنية، بعد مناشدتهم إنتاج الكليب الخاص بالأغنية من خلال التبرع عبر موقع إلكتروني للتمويل الفني يسمى "زومال"، لتجمع بالفعل مبلغ 25 ألف دولار وتنتج الأغنية والكليب، الذي حقق نجاحا وتخطى 12 مليون مشاهدة.

ولا تعد يونان أول عربية تدخل موسوعة الأرقام القياسية، ويرصد "صدى البلد" الفنانين العرب الذين دخلوا جينيس في السطور التالية.







عمرو دياب:

يعد المطرب عمرو دياب أول فنان مصري يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تم اختياره كأول مطرب مصري يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية، وأيضا الأكثر مبيعات في الشرق الأوسط منذ عام 1989 وحتى عام 2016، حين تم اختياره للانضمام إلى الموسوعة.





تسلم الهضبة الجائزة من قبل أحمد جبر عضو هيئة التحكيم بالموسوعة داخل مكتبه بالقاهرة، وأثار عمرو دياب الجدل وقتها حيث نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي معلقا عليها بأنه أول فنان عربي يدخل الموسوعة ولكن أوضح متابعوه له أن المطرب السوري صباح فخري هو الأول.





صباح فخري:

يعتبر الفنان السوري صباح فخري من أوائل المطربين العرب الذين دخلوا موسوعة جينيس، حيث قام بالغناء في حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968، لمدة 10 ساعات متواصلة، ودخل الموسوعة كأكثر مطرب ظل يغني لساعات متواصلة.









الشحرورة صباح:

ترشحت الفنانة اللبنانية الراحلة صباح لتحصل على لقب أكثر فنانة أعطت للفن حول العالم، فمسيرتها االفنية الغنية جدا بالأعمال رشحتها لهذا اللقب، حيث قدمت 4000 أغنية، ومثلت في 85 فيلما، و27 مسرحية، وأجرت عشرات اللقاءات.





المطربة فايدة كامل:

جمعت الفنانة الراحلة فايدة كامل بين الحياة السياسية والفن، ويعد صوتها من الأصوات المصرية الأقوى في فترة الخمسينيات والستينيات، ولكنها استطاعت أن تحول مسيرتها من الفن إلى الحياة السياسية حيث تمكنت من الفوز في انتخابات مجلس الشعب وأصبحت نائبة في البرلمان المصري واحتفظت بمقعدها في البرلمان لمدة 34 عاما.



دخلت فايدة إلى موسوعة جينيس ليس بسبب صوتها العذب، ولكن كأقدم برلمانية في العالم، حيث تمكنت من الاحتفاظ بمقعدها في البرلمان من 11 نوفمبر 1971، وحتى عام 2005.









سمية الخشاب:

نجحت الفنانة سمية الخشاب أن تنضم إلى موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، بعدما ارتدت أغلى فستان زفاف في العالم في أحد أكبر الديفيليهات في سلطنة عمان، في عام 2015.



واختتمت سمية الخشاب الحفل بارتدائها الفستان المطرز بأكثر من 200 جرام من الماس واللؤلؤ، وقدر ثمنه وقتها بمليون ونصف المليون دولار، وكان الفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي وليد عطا الله.





سعد المجرد:

دخل المطرب المغربي الشاب سعد المجرد موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في عام 2015، بعدما حقق كليب أغنية "المعلم" نسبة مشاهدة تخطت الـ20 مليون مشاهدة عبر موقع اليوتيوب في أقل من أسبوعين.







