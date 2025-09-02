انضمام أحمد إبراهيم إلى الجهاز الإداري لفريق البنك الأهلي

انضم أحمد إبراهيم إداري فريق الزمالك إلى الجهاز الإداري لفريق البنك الأهلي بناء على طلب عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

وبدأ أحمد إبراهيم مهام عمله في البنك الأهلي منذ الأمس، بعد انضمامه للجهاز الإداري للفريق.

وكان البنك الأهلي أعلن عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، والمكون من عبد الواحد السيد مديرًا للكرة، وأيمن الرمادي مديرًا فنيًا، وأحمد سمير مدربًا عامًا وحمادة السيد وعاصم صلاح مدربين ومحمد عبد المنصف مدربًا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن ينتظم البنك الأهلي في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية بداية من اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم الجمعة 12 سبتمبر.