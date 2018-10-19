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محافظات

معلمو دمياط يطلقون مبادرة لمكافحة الدروس الخصوصية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:53 م
معلمو دمياط يطلقون
معلمو دمياط يطلقون مبادرة لمكافحة الدروس الخصوصية
دمياط زينب الزغبي
أطلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط، أولى فعاليات مبادرة (شارك_تعلم_المجانية) والتي أطلقها معلمو مدرسة دمياط الثانوية العسكرية تحت قيادة حسام بكري مدير المدرسة وإشراف عبد العليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية.

انطلقت المبادرة بالشرح والمراجعة المجانية لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاث بدأ من اليوم الجمعة بحضور ما يزيد عن 90 طالبا وطالبة مقسمين بين القاعات مع المعلمين الذين قاموا باختيارهم.

بدأت محاضرات اليوم بمادتي اللغة العربية والجغرافيا علي أن تعقد غدا السبت فعاليات اليوم الثاني بمادة الرياضيات واللغة الفرنسية والجغرافيا وسوف تعلن المدارس عن الجداول لباقي المواد المختلفة.
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