المركزي: 5 ملايين جنيه أرصدة الكمبيالات للجهات الأجنبية بمصر في يوليو

قال البنك المركزي المصري ان حجم أرصدة الكمبيالات المخصومة لغير الحكومة بالعملة الأجنبية لصالح الهيئات الأجنبية العاملة في مصر خلال يوليو الماضي بلغ 5 ملايين جنيه مقابل 3 ملايين في يونيو السابق له بزيادة بلغت مليوني جنيه، ومقارنة بـ مليوني جنيه في مايو 2018 بفارق 3 ملايين جنيه.



وكشف التقرير الصادر عن البنك ان إجمالي أرصدة الكمبيالات بالقطاعات غير الموزعة بلغ 32 مليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 22 مليونا في يونيو السابق له بفارق 10 ملايين جنيه ومقارنة بـ36 مليونا في مايو السابق له.



ووصلت أرصدة الكمبيالات بالعملة الأجنبية للقطاع الخارجي 27 مليون جنيه مقابل 19 مليونا في يونيو السابق ومقارنة بـ 34 مليون جنيه في مايو السابق.