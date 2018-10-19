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حوادث

الأموال العامة تضبط مسئولا بحي الموسكي متلبسا بتقاضي رشوة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:05 م
رشوة
رشوة
مصطفى الرماح
ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على مسئول بحي الموسكي، متلبسا بتقاضي رشوة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغا من المواطن "أحمد م.ع" - مهندس حر، وصاحب محل ملابس كائن بالموسكى، أفاد فيه باستغلال المدعو "عبد العزيز. ح. ع"، 44 سنة، مسئول بإدارة المتابعة في حى الموسكى، لموقعه الوظيفى، وطلبه مبلغ 20 ألف جنيه؛ مقابل عدم تحرير محاضر ضد الشاكي؛ لمخالفات بالمحل خاصته عن أعمال تجديد وإصلاح.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه، باستغلال موقعه الوظيفى، وطلب المبلغ المشار إليه للسبب المتقدم.

وبتقنين الإجراءات- بالتنسيق مع الجهات المعنية- تم ضبط المتهم بمنطقة الظاهر بالقاهرة، حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالتحريات.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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