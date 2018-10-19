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ديني

الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن الابتلاء

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:48 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "الابتلاء بالخير والشر" هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الابتلاء معناه الامتحان والاختبار ويكون بالخير والشر، ويقول الحق سبحانه: "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ" الأنبياء".

وأضاف الوزير في تصريحات له، أن الابتلاء يكون بالسعة في المال أو ضيق ذات اليد فيه، يبتلى لينظر هل يشكر ويؤدي حق الله في المال أو لا, ويقول الحق سبحانه: "هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ.

وتابع: من شكر فله المزيد وحسن الجزاء، ومن كفر فله السخط وزوال النعمة، ولعذاب الآخرة أكبر حيث يقول الحق سبحانه: "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ" (الرعد: 7) ويقول سبحانه : "وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ" (النحل : 112)
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