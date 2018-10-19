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رياضة

فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة اشبيلية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 08:54 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لخوض مواجهة إشبيلية، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.

واستبعد فالفيردي البرازيلي مالكوم للمرة الرابعة على التوالي، بينما ضم الشاب تشومي لأول مرة هذا الموسم.

ويغيب دينيس سواريز، سامبر وألينا بقرار فني، بينما حصل سيرجي روبيرتو على التصريح الطبي وتواجد في القائمة.

وضمت القائمة كلًا من:
تير شتيجن، سيلسين، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، تشومي، فيدال، سيرجي روبيرتو، جوردي ألبا، منير الحدادي، لينجليت، رافينيا، ديمبلي، سواريز، وميسي.
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