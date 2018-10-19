عكاشة: 3 أسباب وراء ارتفاع نسبة الطلاق أحدها ختان الإناث.. فيديو

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن معدلات الطلاق ارتفعت إلى أعلى نسبة في تاريخ مصر الآن، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى أسباب اقتصادية واجتماعية.



وتابع «عكاشة»؛ خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « مصر اليوم »، المذاع على فضائية « الحياة»: «ختان الإناث السبب في ارتفاع نسب الطلاق».



وطالب المجتمع المصري بالتصدي لحروب الجيلين الرابع والخامس، والتي تهدف إلى تفكيك الأسرة المصرية.

