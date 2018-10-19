انطلاق فيلم مسافر حلب إسطنبول فى دور العرض بالسويد

تستقبل عدد من دور العرض فى السويد فيلم مسافر: حلب - إسطنبول للنجمة الأردنية صبا مبارك والمخرج أنداش هازيندار أوغلو، يوم 26 من شهر أمت بر الجارى وذلك بعد عرضه فى مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته الثامنة.



الفيلم عرض في الدورة السادسة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل بالإمارات العربية المتحدة، والذي يُقام خلال الفترة من 14 وحتى 19 أكتوبر.



ويحكي الفيلم رحلة لينا ومريم أثناء هربهما من الحرب في سوريا. لينا فتاة في العاشرة من العمر، فقدت عائلتها في الحرب، واضطرت إلى أن تبدأ طريقها إلى تركيا مع شقيقتها الرضيعة وجارتهم مريم، بصحبة لاجئين آخرين. لينا ترغب في العودة إلى الوطن، بينما تأمل مريم في الوصول إلى أوروبا.



مسافر: حلب- اسطنبول من تأليف وإخراج التركية أنداش هازيندار أوغلو، وتقوم ببطولته النجمة صبا مبارك والطفلة روان سكاف، وباستثناء صبا، فكل فريق التمثيل في الفيلم لاجئون سوريون حقيقيون ويمثلون للمرة الأولى، وهو إنتاج مشترك بين الشركات التركية Andac Film Productions ،Istanbul Digital وIstanbul Film Productions مع شركة Pan East Media من الأردن، وحصل مشروع الفيلم على دعم مادي من وزارة الثقافة والسياحة التركية، وتوزعه شركة MAD Solutions في العالم العربي.



ومؤخرًا شهد الفيلم عرضه التجاري الأول بسينمات الأردن كما اختتم فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الفيلم العربي بعمان، ودوليًا شارك في مهرجان الفيلم العربي بكوريا، وكان الفيلم فاز بجائزة الجمهور في مهرجان أنطاليا السينمائي في تركيا عند عرضه الأول عالميًا، وفاز بجائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في أيرلندا كما فاز بـجائزة أفضل فيلم روائي طويل وجائزة أفضل مونتاج في المسابقة القومية للأفلام الروائية الطويلة بـمهرجان البوسفور السينمائي.

