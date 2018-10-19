الجيش اليمني يحكم سيطرته على مواقع في جنوب الحديدة

تمكنت قوات من ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني من فرض سيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإنقلابية تقع بين مديرتي التحيتا وزبيد جنوب محافظة الحديدة الساحلية.



وقالت ألوية العمالقة ، في بيان بثها مركزها الإعلامي ونقلته وكالة الأنباء اليمنية ، إن وحدات منها وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية أحكمت قبضتها على عدد من المزارع شرق مدينة التُحيتا وغرب مدينة زبيد من فلول المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ، وذلك بعد معارك عنيفة ضد الإنقلابيين الحوثيين.



وذكر البيان أن وحدات من الألوية اليمنية شرعت في تأمين المواقع المحررة لمنع تسلُّل العناصر الحوثية إليها مجددًا والتي كانت تتخذها كثكنات عسكرية لقصف منازل المدنيين واستهداف المسافرين في الطرقات.