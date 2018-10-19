توفيق عكاشة يهاجم محمد رمضان: الأسطورة علم الشباب الصياعة.. فيديو

شن الإعلامي توفيق عكاشة، هجوما عنيفا على المخرج خالد يوسف وفيلميه: "حين ميسرة" و"دكان شحاتة"؛ موضحا أن تلك الأفلام تضرب في جسد المجتمع- على حد تعبيره-.



وواصل "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، هجومه على الفنان محمد رمضان، بطل مسلسل الأسطورة؛ مشيرا إلى أن هذا المسلسل أثَّر على الشباب بشكل سلبي، ودمر المجتمع، حيث بدلا من أن يتجه الجيل الجديد إلى الإنتاج؛ اتجه إلى "الصياعة".



وأضاف أن حرية الإبداع ليست مقبولة عندما تكون سببا في ضرر المجتمع، حيث أنها ستتحول حينها إلى أدوات حروب الجيل الخامس.