الأهلي يخسر من هليوبوليس بضربات الجزاء في سوبر كرة الماء

خسر فريق الدرجة الأولى لكرة الماء بالنادي الأهلي، أمام هليوبوليس بضربات الجزاء 10-9، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بنادي الجزيرة، على كأس السوبر لكرة الماء.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 6-6، ليصل الفريقان إلى ضربات الجزاء.



وشهدت أحداث اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث تقدم فريق هليوبوليس أكثر من مرة. واستطاع الأهلي أن يعود من جديد ويتعادل في الشوط الرابع، لتنتهي المباراة 6-6، قبل أن يخسر بضربات الجزاء.



وحرص إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، ورؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي على حضور المباراة. وشارك الكفراوي في تسليم اللاعبين الميدالية الفضية.



ويضم جهاز ألعاب الماء بالأهلي؛ وائل عزت، رئيس الجهاز، ومحمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن، مدير الجهاز، ومدحت فرج نائب مدير الجهاز.



فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى لفريق الدرجة الأولى لكرة الماء “ديان جوفوفيتش مدير فنى ( صربى الجنسية )، وليد عزت مدرب عام، سيف الدين ممدوح مدربن وحسام صلاح الدين مساعد مدرب، باسم زينهم مدرب حراس مرمى، خالد بن عيسى محلل أداء، أحمد سميرتأهيل بدنى و إصابات عمرو ممدوح مدير إدارى، وسامح العشرى إدارى”.