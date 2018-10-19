ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلي يخسر من هليوبوليس بضربات الجزاء في سوبر كرة الماء

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 10:54 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خسر فريق الدرجة الأولى لكرة الماء بالنادي الأهلي، أمام هليوبوليس بضربات الجزاء 10-9، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بنادي الجزيرة، على كأس السوبر لكرة الماء.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 6-6، ليصل الفريقان إلى ضربات الجزاء.

وشهدت أحداث اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث تقدم فريق هليوبوليس أكثر من مرة. واستطاع الأهلي أن يعود من جديد ويتعادل في الشوط الرابع، لتنتهي المباراة 6-6، قبل أن يخسر بضربات الجزاء.

وحرص إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، ورؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي على حضور المباراة. وشارك الكفراوي في تسليم اللاعبين الميدالية الفضية.

ويضم جهاز ألعاب الماء بالأهلي؛ وائل عزت، رئيس الجهاز، ومحمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن، مدير الجهاز، ومدحت فرج نائب مدير الجهاز.

فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى لفريق الدرجة الأولى لكرة الماء “ديان جوفوفيتش مدير فنى ( صربى الجنسية )، وليد عزت مدرب عام، سيف الدين ممدوح مدربن وحسام صلاح الدين مساعد مدرب، باسم زينهم مدرب حراس مرمى، خالد بن عيسى محلل أداء، أحمد سميرتأهيل بدنى و إصابات عمرو ممدوح مدير إدارى، وسامح العشرى إدارى”.
loading...

ترشيحاتنا

مدرب باوك يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى عمرو وردة

الأموال العامة تضبط مسئولا بحي الموسكي متلبسا بتقاضي رشوة

رئيس صناعة النواب: منح إيطاليا جائزة العطاء لأبو العينين بمثابة فوز لرجال الصناعة المصريين

مراحل تصنيع قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق في سيماف.. فيديو

رسميا.. غياب أندية غانا عن دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

توفيق عكاشة: بعض أفلام إسماعيل ياسين تدمر المجتمع.. فيديو

توفيق عكاشة ينفعل على فريق الإعداد بسبب السندوتشات

النيابة تحقق مع مسئول المتابعة بحى الموسكى فى تلقيه رشوة

زكريا ناصف: دخول جماهير الأهلي استاد التتش قرار صعب

بالعلم.. 3 أطعمة تحارب التهاب المفاصل.. الثالث بجنيه

جاسوسة مسلمة مرشحة لوضع صورتها على الجنيه الإسترليني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

بمشاركة 12 دولة.. المنيا تشهد رالي الدراجات البخارية لتنشيط السياحة.. صور

وزير المالية: أنا ابن خفير وأفتخر..صور

لفتة إنسانية من محمد صلاح ولاعبي ليفربول.. صور

فيديو

فريق جامعة المنصورة: محاضرة وراء اكتشاف منصوراصورس.. وهذه مواصفاته
وكيل وزارة التموين بالجيزة: نعمل بجدية رغم قلة الإمكانات
مصطفى بكري: قناة الجزيرة تواصل الحملة الممنهجة على السعودية
مصر الأولى إفريقيا في الإصابة بالسمنة والـ 14 عالميا.. فيديو
رئيس سيماف يوضح معنى شعار سكك حديد مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟