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أخبار العالم

مصدر سعودي: قتلة خاشقجي حاولوا التكتم على جريمتهم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:52 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
نقلت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مصدر سعودي مسؤول قوله إن المشتبه بهم في قتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول، حاولوا التكتم والتغطية على وفاته.

وأضاف المصدر: "المملكة ملتزمة بإبراز الحقائق للرأي العام بشأن وفاة خاشقجي".

وكان مصدر مسئول آخر قد صرح لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة في موضوع جمال خاشقجي، وتؤكد محاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.

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مصدر سعودي: قتلة خاشقجي حاولوا التكتم على جريمتهم

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