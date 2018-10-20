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أخبار العالم

السعودية: الأمير محمد بن سلمان لم يعرف بعملية قتل خاشقجي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
نقلت قناة "العربية" في بيان عاجل لها منذ قليل عن مصدر مسؤول سعودي قوله إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لم يكن لديه أي علم بعملية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله السفارة السعودية في إسطنبول.

وقال المصدر: "ولي العهد السعودي لم يكن لديه علم بهذه العملية بشكل محدد"، مشددًا على أن : التحقيقات مستمرة مع 18 مشتبها به في وفاة خاشقجي.

وكان مصدر مسئول آخر قد صرح لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة في موضوع جمال خاشقجي، وتؤكد محاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.
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