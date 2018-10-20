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أخبار العالم

ترامب: نثق في التفسير السعودي حول مقتل خاشقجي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:54 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إعلان المملكة العربية السعودية رسميًا عن وفاة الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول، هو خطوة جيدة وكبيرة.

ونقلت قناة "العربية" عن ترامب قوله: "الإعلان السعودي عن خاشقجي خطوة جيدة وكبيرة، والتفسير السعودي عما جرى ذو مصداقية".

وأضاف: "ما حدث مع خاشقجي أمر غير مقبول، ونحن نثق بالتفسير السعودي".

وكان البيت الأبيض قد أكد أنه أطلع على البيان السعودي، مضيفًا: ""العدالة التي تأتي في الوقت المناسب والشفافة والتي تتفق مع الإجراءات الواجبة"."
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