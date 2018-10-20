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وزير النقل: تجارب مترو مصر الجديدة ستستمر لمدة شهرين

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:52 ص
وزير النقل : تجارب
وزير النقل : تجارب مترو مصر الجديدة ستستمر لمدة شهرين
أحمد أبوشوشة - أبانوب نبيل
شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل منذ قليل اليوم السبت بدء اختبارات التشغيل (طبقا للتعاقد) للجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقيادات هيئة الأنفاق,

استقل عرفات آخر رحلة قطار مترو بعد وصوله إلى محطة الأهرام بمصر الجديدة (آخر محطات المرحلة الثانية من الخط الثالث) متجها الى عدد من محطات المرحلة الرابعة (هارون - هليوبوليس) والتي يجري بها التشغيل التجريبي.

قال عرفات إنه تم البدء فى اختبارات الأنظمة والسكة واختبارات كهربة السكة والاشارات وانظمة المسير في هذه المحطات على أن يبدأ التشغيل التجريبي بين محطتي( هليوبوليس ونادي الشمس) يوم 27/10/2018 ويبدأ بين محطتي (نادي الشمس والف مسكن ) يوم 7/11/2018 مشيرا إلى أن هذه التجارب ستستمر لمدة شهرين وتبدأ خلالها سرعة القطارات من 15كم / سوف تزداد تباعا حتى تصل الى80 كم/س.

وأشار الوزير أن الجزء الأول من المرحلة الرابعة يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية ومحطة علوية هي محطة النزهة تم الانتهاء من ثلاث محطات نفقية وهى (هارون – ألف مسكن _ نادى الشمس ) أما محطة هليوبوليس التي تعتبر أكبر محطة فى الشرق الاوسط وافريقيا كونها المحطة التبادلية التى سوف يتفرع منها الخط الثالث الى فرعين أحدهما فى اتجاه محطة عدلي منصور بالقرب من موقف العاشر من رمضان (الجزئين الاول والثاني من المرحلة الرابعة) والاخرى فى اتجاه مطار القاهرة الدولى (الجزء الثالث من المرحلة الرابعة).

جدير بالذكر أن أعمال تنفيذ هذه المرحلة بدأت فى 2/ 7/ 2015 وتبلغ تكلفة التنفيذ ( بدون القطارات ) 257 مليون يورو ، 1842 مليون جنيه.
وزير النقل: تجارب مترو مصر الجديدة ستستمر لمدة شهرين
وزير النقل: تجارب مترو مصر الجديدة ستستمر لمدة شهرين
وزير النقل: تجارب مترو مصر الجديدة ستستمر لمدة شهرين
وزير النقل: تجارب مترو مصر الجديدة ستستمر لمدة شهرين
وزير النقل: تجارب مترو مصر الجديدة ستستمر لمدة شهرين
وزير النقل: تجارب مترو مصر الجديدة ستستمر لمدة شهرين
وزير النقل: تجارب مترو مصر الجديدة ستستمر لمدة شهرين
وزير النقل: تجارب مترو مصر الجديدة ستستمر لمدة شهرين
وزير النقل: تجارب مترو مصر الجديدة ستستمر لمدة شهرين
وزير النقل: تجارب مترو مصر الجديدة ستستمر لمدة شهرين
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