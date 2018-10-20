ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:43 ص
وزير النقل خلال التشغيل
وزير النقل خلال التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة
أحمد أبوشوشة - عدسة: أبانوب نبيل
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه سيتم النظر إلى المحطات الجديدة في المترو نظرة مختلفة عن المحطات القديمة، مؤكدا أن التشغيل التجريبي للمترو هو مرحلة من مراحل استلام المشروع الذي سيتم فيه إجراء اختبارات معينة على عدد من الأنظمة.

وأضاف وزير النقل، خلال متابعته التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة، أن طول هذا الجزء أكثر من 4 كيلو متر، وبلغت تكلفته ما يقرب من 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه سيكون هناك دراسة لزيادة أسعار التذاكر حال وصول الراكب إلى المحطات الجديدة وتقدر بحسب المسافة.

وتابع: "تذكرة المترو التي تبلغ قيمتها 7 جنيهات، مازالت مدعمة بـ 9 جنيهات، فالدولة إلى الآن تدعم سعر تذكرة بأكثر من قيمتها الشرائية".

وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قد شهد عملية بدء التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو مصر الجديدة من محطة الأهرام، وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية الأنفاق وقيادات هيئة الانفاق.

وتفقد عرفات محطة المترو، وغرفة التحكم، واستمع من المسئولين شرح مفصل لم تم انجازه في هذه المرحلة.
وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور
وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور
وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور
وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور
وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور
وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور
وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور
وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

ترامب يعلن موعد كشف غموض قضية خاشقجي

توفيق عكاشة مطالبا بتحويل المعاهد الأزهرية لمدارس: مش هنطلع كلنا شيوخ

زينة عاشور تعود إلى مصر وتتجاهل عمرو دياب.. صور

السعودية: نشكر تركيا وأردوغان على جهودهما في قضية خاشقجي

أول تعليق من سعود القحطاني بعد عزله على خلفية مقتل خاشقجي

ترامب: نثق في التفسير السعودي حول مقتل خاشقجي

المملكة العربية السعودية تعلن رسميا وفاة خاشقجي.. النيابة تؤكد: توفى نتيجة شجار في القنصلية وسنحاسب كل المتورطين.. أوامر ملكية لخادم الحرمين بعزل رئيس الديوان الملكي وهيكلة الاستخبارات العامة

محمد رشاد يدخل القفص الذهبي اليوم

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

أول تعليق من البيت الأبيض على إعلان السعودية وفاة خاشقجي

أمر ملكي بإعفاء قيادات استخباراتية سعودية على خلفية مقتل خاشقجي

الأرصاد توضح حقيقة التسونامي المتجه نحو مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

إليسا تبدأ حفل جامعة الدلتا بأغنية وحشتوني.. صور

فيديو

طريقة عمل عيش الطاسة مع هالة فهمي
نقيب الصيادلة: 5 جنيهات سعر عبوة لبن الأطفال المدعم.. فيديو
شاهد..لأول مرة فى مصر تغيير صمام القلب دون جراحة
الطرد والغناء بالهندي.. مواقف محرجة تعرض لها محمد نور
وصفهم بالأًصدقاء وغنى لابنته.. محمد نور يحتفي بأطفاله في معكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟