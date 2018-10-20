وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه سيتم النظر إلى المحطات الجديدة في المترو نظرة مختلفة عن المحطات القديمة، مؤكدا أن التشغيل التجريبي للمترو هو مرحلة من مراحل استلام المشروع الذي سيتم فيه إجراء اختبارات معينة على عدد من الأنظمة.





وأضاف وزير النقل، خلال متابعته التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة، أن طول هذا الجزء أكثر من 4 كيلو متر، وبلغت تكلفته ما يقرب من 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه سيكون هناك دراسة لزيادة أسعار التذاكر حال وصول الراكب إلى المحطات الجديدة وتقدر بحسب المسافة.





وتابع: "تذكرة المترو التي تبلغ قيمتها 7 جنيهات، مازالت مدعمة بـ 9 جنيهات، فالدولة إلى الآن تدعم سعر تذكرة بأكثر من قيمتها الشرائية".





وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قد شهد عملية بدء التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو مصر الجديدة من محطة الأهرام، وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية الأنفاق وقيادات هيئة الانفاق.



