أبو ستيت يصل البحيرة لافتتاح موسم الصيد بمزرعة برسيق الزراعية

وصل الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والدكتور أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى محافظة البحيرة، لافتتاح موسم الصيد بمزرعة برسيق السمكية بمركز أبو حمص.





استقبل اللواء هشام عبدالغني آمنة محافظ البحيرة، عددا من القيادات التنفيذية، ومن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومناطقها ومواقعها المختلفة وأعضاء مجلس النواب عن مركز أبو حمص.





ومن المقرر أن يتفقد وزير الزراعة ومرافقوه بحيرة إدكو ومشروع مريوط وعددا من المناطق بالإسكندرية والبحيرة.





وتقع مزرعة برسيق بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة جنوب بحيرة ادكو تبلغ وتبلغ مساحتها 2000 فدان وبداخل حدود المزرعة يقع مفرخ تابع للمزرعة بالإضافة إلى مساحة تحضينية لمفرخ قوة تبلغ 63 فدانا ومصنع أعلاف برسيق وبلغ إنتاج المزرعة السمكية.



