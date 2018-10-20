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أخبار العالم

طعن فرد شرطة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بعد مطاردة مثيرة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:04 ص
الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية
على صالح
ذكرت السلطات الأمريكية أن شابًا -يبلغ من العمر 18 عامًا- طعن جنديا من شرطة ولاية ماساشوستس، شمال شرق الولايات المتحدة، عدة مرات، قبل إطلاق النار عليه بعد مطاردة مثيرة بالسيارات.

ووفقا لشبكة "فوكس نيوز" قالت شرطة ولاية ماساتشوستس، في بيان جديد، إن "التحقيق الأولي" قرر أن المشتبه به في هذا الحادث كان متورطا في حادث تحطيم سيارة في الساعة 12 ظهرًا أمس الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة) .

وفي أعقاب ذلك الحادث، زعم أنه سرق سيارة أخرى، ثم هرب إلى فيرمونت ثم إلى الطريق 91 جنوبًا في ولاية ماساشوسيتس.

ووضعت دوريات الشرطة المدنية والشرطة المحلية السائق المشتبه فيه محل بحث دقيق حتى تم التوصل إليه حيث حدثت المطاردة في تقاطع طريق 202 وطريق "فاي"، حيث تحطمت السيارة التي كان يقودها، ووقع هجوم المشتبه فيه على "فرد الشرطة وتم اطلاق النار على المهاجم واصابته ثم جرى نقلهما إلى مستشفى قريبة من موقع الحادث.
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