ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعرف على التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام هدرسفيلد تاون فى الدوري الانجليزي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:30 ص
فريق ليفربول
فريق ليفربول
محمد رشاد
يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم "السبت"، على مضيفه هدرسفيلد تاون في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح كما أكدت على وجود الفرعون المصري فى التشكيلة الأساسية، بعدما تعافى من آثار الإجهاد بالعضلة الضامة والذى غاب على إثرها عن المشاركة فى مباراة مصر وسوازيلاند التى أقيمت الثلاثاء الماضى.

وأضافت الصحيفة أن دانييل ستوريدج سيتولى قيادة هجوم ليفربول على أن يشارك فيرمينو بمركز الجناح بدلًا من السنغالى ساديو مانى الذى ينتظر أن يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي :
حراسة المرمى : اليسون

الدفاع : فان ديك -جوميز- لوفرين- روبيرسون

الوسط : فينالدوم - هندرسون - ميلنر

الهجوم : صلاح - ستوريدج - فيرمينو
loading...

ترشيحاتنا

15 فائدة تجعلك تتناول الكمون يوميا

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه .. غدا

وزير الخارجية الأمريكي يتصل بمحمد بن سلمان بعد إعلان وفاة خاشقجي

قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان مطلع نوفمبر.. إسكان النواب تطالب بحوار مجتمعي للوصول للصيغة النهائية.. وعضو يطالب بحصر الوحدات غير المستغلة.. وآخر يحذر من التدخل التشريعي

وزير النقل: تجارب مترو مصر الجديدة ستستمر لمدة شهرين

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

فى ذكرى وفاتها .. مادة سامة أنهت حلم نعيمة الصغير فى الغناء

ريال مدريد يواجه ليفانتي بحثا عن استعادة الثقة بالدوري الإسباني .. اليوم

تشديد الرقابة على المزارع والمحلات لمنع تداول الطيور الحية بمطروح

هدوء في الحركة المرورية على جميع الطرق والمحاور الرئيسية

مقتل فلاح فى مشاجرة بالبحيرة بسبب لعب الأطفال

عودة أصغر ملياردير فى أفريقيا سالما فى تنزانيا بعد خطفه قبل أسبوع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

فيديو

رشا مجدي: وسائل الإعلام تبرز فوز أبوالعينين وحواس بجائزتي العطاء الاجتماعي والآثار في إيطاليا
هدوء في الحركة المرورية على جميع الطرق والمحاور الرئيسية
أبو الليف يهدي أغنية للهضبة عمرو دياب لهذا السبب.. فيديو
شاهد.. تمارين رياضية بسيطة لكبار السن
رشا مجدي تهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي الإيطالية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟