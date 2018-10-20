تعرف على التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام هدرسفيلد تاون فى الدوري الانجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم "السبت"، على مضيفه هدرسفيلد تاون في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح كما أكدت على وجود الفرعون المصري فى التشكيلة الأساسية، بعدما تعافى من آثار الإجهاد بالعضلة الضامة والذى غاب على إثرها عن المشاركة فى مباراة مصر وسوازيلاند التى أقيمت الثلاثاء الماضى.



وأضافت الصحيفة أن دانييل ستوريدج سيتولى قيادة هجوم ليفربول على أن يشارك فيرمينو بمركز الجناح بدلًا من السنغالى ساديو مانى الذى ينتظر أن يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.



وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : اليسون



الدفاع : فان ديك -جوميز- لوفرين- روبيرسون



الوسط : فينالدوم - هندرسون - ميلنر



الهجوم : صلاح - ستوريدج - فيرمينو