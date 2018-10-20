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محافظات

حلول عاجلة لبدء تشغيل محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:50 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن التوصل إلى حلول عاجلة لبدء تشغيل محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش لتخدم مركز ومدينة ديروط وقراه وإنهاء جميع الأعمال فى أسرع وقت والتغلب على العقبات التي حالت دون تشغيل المشروع فى موعده والتى تمثلت فى مشكلة الاطماء أمام المأخذ وبعض الملاحظات بالمحطة.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع تذليل العقبات لبدء تشغيل مشروع محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمهندس رمضان كمال وكيل وزارة الرى والمهندس محسن الحسينى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والعميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط ومسئولى شركة النصر العامة للمقاولات.

وتعهد مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى الشركة المنفذة فى محضر الاجتماع على البدء الفورى فى أعمال التكريك أمام المأخذ وحل مشكلة الاطماء والانتهاء من كافة الملاحظات بالمحطة لبدء التشغيل التجريبى المحطة حتى يتم تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وعمل تحليل لعينات المياه بصفة مستمرة للاطمئنان على سلامة المياه ويبدأ التشغيل الفعلى للمحطة لتغطي مركز ومدينة ديروط.
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