تدريبات تأهيلية لنجيب وأجايي على هامش مران الأهلي.. اليوم

أدى محمد نجيب وجونيور أجايي،لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباتهما التأهيلية على هامش مران الجماعي للفريق صباح اليوم السبت والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.



وأدى نجيب وأجايي تدريباتهما التأهيلية في «الجيم» بجانب أداء تدريبات بالجري حول الملعب للتعافي من الإصابة.



ويعاني نجيب من الإصابة بقطع في غضروف الركبة، بينما يعاني أجايي من الإصابة قطع في الرباط الداخلي للركبة تعرض له في مباراة الفريق أمام تاونشيب بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الأهلي للسفر صباح غدٍ الأحد إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.