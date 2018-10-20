ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ندوات للتوعية البيئية والمسابقات اللحظية بمدارس العريش

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
احمد صالح
تبدأ إدارة شئون البيئة محافظة شمال سيناء، فى تنفيذ برامج التوعية البيئية لطلبة المدارس للعام الدراسى 2018-2019، اعتبارا من غد "الأحد"، بحضور قيادات التربية والتعليم ومسئولى التربية البيئية والسكانية بمديرية التربية والتعليم ومسئولى التنفيذ بإدارة شئون البيئة بالمحافظة، بمدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوى (كرم أبو نجييلة الإبتدائية سابقا ) بالعريش.

وتتضمن برامج التوعية لهذا العام تنفيذ برنامج للتوعية البيئية بعدد من المدارس التى تم اختيارها ممثلة للمناطق المختلفة بأحياء مدينة العريش وعدد من المراكز خارجها، وسيعقب ذلك تنفيذ مسابقة لحظية للطلبة وتحفيز المتميزين منهم بجوائز رمزية من إدارة شئون البيئة، وتنفيذ برنامج لمعسكرات اليوم الواحد يتضمن تنفيذ أنشطة للنظافة ودعم حديقة المدرسة بعدد من شتلات الزينة من مشتل إدارة البيئة وذلك بمعدل معسكر واحد أسبوعيا.

وكذا طرح مسابقة لحظية فى المعلومات البيئية الثقافية تستهدف جميع طلبة المدارس على مستوى المحافظة فى ثلاث مستويات ابتدائى - إعدادى - ثانوى مع رصد عشرة آلاف جنيه قيمة جوائز المسابقة.
loading...

ترشيحاتنا

أبو الليف يهدي أغنية للهضبة عمرو دياب لهذا السبب.. فيديو

صياد يفر من قطيع فيلة بعد قتل أحدهم.. فيديو

محمد رمضان وبوسي يشعلان ختام زفاف شيماء سيف.. صور

هل يعتبر تقويم الأسنان تبديل لخلق الله ... علي جمعة يجيب

صدمة للجهاز الفني بالأهلي.. إصابة فتحي وفحص طبي لتحديد موقفه من رحلة الجزائر

خلفان يعلق على إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي

برلماني يقترح زراعة أشجار مثمرة في الشوارع بدلا من نخيل الزينة

تعرف على التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام هدرسفيلد تاون فى الدوري الانجليزي

إطلالة موفقة لـ سالى عبد السلام فى حفل زفاف شيماء سيف .. صور

تشديد الرقابة على المزارع والمحلات لمنع تداول الطيور الحية بمطروح

صحف إسبانيا: مدريد يقترب من تحطيم أسوأ سجل تهديفي.. وبرشلونة يركز على الصدارة

شاهد.. لحظة إحالة أوراق 7 متهمين بـ خلية طنطا الإرهابية للمفتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

فيديو

الأوقاف: حققنا المستهدف من مؤتمر هنا نصلي معا.. فيديو
شاهد.. لحظة إحالة أوراق 7 متهمين بـ خلية طنطا الإرهابية للمفتي
تفاصيل حصول أبوالعينين وحواس على جائزتي العطاء الاجتماعي والآثار في إيطاليا
حسن هريدي: زيارة الرئيس السيسي لروسيا من أنجح الجولات الخارجية .. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟