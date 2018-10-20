ندوات للتوعية البيئية والمسابقات اللحظية بمدارس العريش

تبدأ إدارة شئون البيئة محافظة شمال سيناء، فى تنفيذ برامج التوعية البيئية لطلبة المدارس للعام الدراسى 2018-2019، اعتبارا من غد "الأحد"، بحضور قيادات التربية والتعليم ومسئولى التربية البيئية والسكانية بمديرية التربية والتعليم ومسئولى التنفيذ بإدارة شئون البيئة بالمحافظة، بمدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوى (كرم أبو نجييلة الإبتدائية سابقا ) بالعريش.



وتتضمن برامج التوعية لهذا العام تنفيذ برنامج للتوعية البيئية بعدد من المدارس التى تم اختيارها ممثلة للمناطق المختلفة بأحياء مدينة العريش وعدد من المراكز خارجها، وسيعقب ذلك تنفيذ مسابقة لحظية للطلبة وتحفيز المتميزين منهم بجوائز رمزية من إدارة شئون البيئة، وتنفيذ برنامج لمعسكرات اليوم الواحد يتضمن تنفيذ أنشطة للنظافة ودعم حديقة المدرسة بعدد من شتلات الزينة من مشتل إدارة البيئة وذلك بمعدل معسكر واحد أسبوعيا.



وكذا طرح مسابقة لحظية فى المعلومات البيئية الثقافية تستهدف جميع طلبة المدارس على مستوى المحافظة فى ثلاث مستويات ابتدائى - إعدادى - ثانوى مع رصد عشرة آلاف جنيه قيمة جوائز المسابقة.