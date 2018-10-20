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رياضة

زادة يشيد بدور السفارة المصرية في كوت ديفوار

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:34 م
هانى زادة
هانى زادة
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أشاد المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد المشارك حاليا في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال بكوت ديفوار، بالدور الرائع الذي تقوم به السفارة المصرية وتوفير كافة الإمكانات من أجل الفرق المصرية المشاركة في البطولة.

وكان زادة، وصل أمس إلى كوت ديفوار وكان في استقباله أنس شادي القنصل العام بالسفارة.

ويفتتح الزمالك مبارياته في البطولة بمواجهة رجاء أغادير المغربي اليوم السبت، ويحصل على يوم راحة قبل أن يواجه المجمع البترولي الجزائري يوم الإثنين المقبل بينما يقضي الثلاثاء كفترة راحة ليعود يوم الأربعاء ويواجه فريق كينشاسا من الكونغو برازفيل.
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