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محافظات

تخصيص 2500 فدان لزراعة الجتروفا والهوهوبا بالوادى الجديد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:13 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على تخصيص 2500 فدان بطريق بغداد الأقصر جنوب مركز باريس، لصالح إحدى الشركات الاستثمارية لتنفيذ أكبر مشروع لإنتاج زيوت محركات الطائرات من محاصيل الجتروفا والهوهوبا، كأكبر مزرعة للمحاصيل غير التقليدية، حيث يتم زراعة تلك الأشجار المنتجة للزيوت التى تدخل فى مستحضرات التجميل وزيوت محركات الطائرات، والتى بدأ العمل فعليًا فيها بحفر الآبار وتجهيز الأراضى وتسويتها.

من جانبه قال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد في بيان: إن تلك المحاصيل تجود زراعتها فى المحافظة تنقسم إلى نوعين؛ الأول يتم زراعته على مياه الصرف الزراعى والصحى يحقق إنتاجية عالية ويستخدم فى إنتاج زيوت محركات الطائرات، والنوع الثانى يتم زراعته على مياه الآبار ويستخدم فى مستحضرات التجميل وإنتاج زيت الجوجوبا، الذي يدخل فى استخدامات عديدة للبشرة والجلد وغيرها من الأغراض الطبية.

وأكد أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، يوجه بتسهيل جميع الإجراءات نحو تنفيذ تلك المشروعات غير التقليدية.
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