تنفيذ 19 قرار إزالة على مساحة 1822 مترا في حملة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 4 قرارات إزالات فورية تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، 3 قرارات تعد على منافع الرى، 6 قرارت تعد على منافع نهر النيل، 3 قرارات تعد على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 1822 مترا تقريبا.



تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة كما تم تنفيذ 4 قرارات وحدة محلية و3 أحكام قضائية.