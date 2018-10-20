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وفد من جمعية بحرينية والاتحاد العربي للتطوع يزور مستشفى شفاء الأورمان ..صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:31 م
جمعية الكلمة الطيبة
جمعية الكلمة الطيبة البحرينية
شمس يونس
زار وفد من جمعية الكلمة الطيبة البحرينية ومن الاتحاد العربي للتطوع مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر فى إطار العلاقة القوية التى تربط المستشفى بالمؤسسات العربية.

واستقبل الوفد البحرينى المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان الخيرية، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، ومحمود فؤاد نائب مدير جمعية الأورمان والمدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الخيرية.

وعرض مديرو المستشفى خطوات العمل بالمستشفي وحجم التعاون المتوقع خلال الفترة المقبلة مع المؤسسات الخيرية العربية بعد الثقة الكبيرة التي نالتها المستشفى من كافة المؤسسات العربية والعالمية.

ورافق الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي وفد جمعية الكلمة الطيبة ووفد الاتحاد العربي للتطوع خلال تفقدهم لأقسام المستشفى وشرح لهم تاريخ وفكرة إنشاء المستشفى ومراحل استقبال المرضى وعلاجهم والحرص على تطبيق المعايير العالمية لعلاج مرضي السرطان، كما تعرف الوفد على الأجهزة المتطورة والدقيقة التي تحتويها المستشفى.

ورافق قيادات المستشفي الوفد البحرينى لموقع انشاء المرحلة الثالثة لمستشفى شفاء الاورمان وتعرفوا على الإنشاءات التى تتم على قدم وساق كما تعرفوا على الأقسام التى ستضمها المرحلة الثالثة وكيفية مساهمتها فى استيعاب عدد أكبر من المرضي وتقديم خدمات أفضل .

وأكدت سامية حسين مستشار الاتحاد العربي للتطوع على أهمية مثل هذه الزيارات لرفعة ورقي العمل التطوعي وتبادل الأفكار والخبرات بين البلدان.

وأضافت مستشار الاتحاد العربي للتطوع  انها وجهت الدعوة لجمعية الأورمان للانضمام الى عضوية الاتحاد لما لها من مكانة عالية وأثر كبير في المجتمع المصري وكذلك للاستفادة من أفكار وخبرات الجمعية.

وأشارت إلى أن المستشفى أصبحت واحدة من أهم مستشفيات الأورام فى الشرق الأوسط كما أن سمعتها الطيبة فى تقديم الخدمات المجانية جعلت الجمعية والاتحاد العربي للتطوع حريصين على التعاون للمساهمة رفع المعاناة عن كاهل المرضي فى الصعيد.
وفد من جمعية بحرينية والاتحاد العربي للتطوع يزور مستشفى شفاء الأورمان ..صور
وفد من جمعية بحرينية والاتحاد العربي للتطوع يزور مستشفى شفاء الأورمان ..صور
وفد من جمعية بحرينية والاتحاد العربي للتطوع يزور مستشفى شفاء الأورمان ..صور
وفد من جمعية بحرينية والاتحاد العربي للتطوع يزور مستشفى شفاء الأورمان ..صور
وفد من جمعية بحرينية والاتحاد العربي للتطوع يزور مستشفى شفاء الأورمان ..صور
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