وزير إيراني يستقيل احتجاجا على سوء إدارة الدولة للاقتصاد

نقلت صحيفة "عاجل" السعودية، عن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، عباس آخوندي، أنه قدم قبل فترة طلب استقالته من منصبه للرئيس حسن روحاني، مبررًا ذلك بتدخل الحكومة في السوق وأسلوب تنظيم الشئون الاقتصادية.



وكتب آخوندي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم السبت، أنه قدم استقالته للرئيس الإيراني بتاريخ أول سبتمبر الماضي، طلب فيها قبول استقالته من منصبه في موعد لا يتجاوز 22 أكتوبر الجاري.



وأشار "آخوندي" إلى أنه قدم طلب الاستقالة 3 مرات فيما سبق، مضيفًا بأنه لا يمكنه الانسجام مع سياسة التدخل في أعلى حد ممكن من قبل الحكومة في السوق، وأسلوب تنظيم الشئون الاقتصادية، أخذًا بالاعتبار الظروف القائمة في البلاد.



وتابع قائلًا: "أعتقد أن المبادئ الثلاثة وهي؛ التزام القانون واحترام حق الملكية واقتصاد السوق التنافسي، لا ينبغي تجاهلها مهما كانت الظروف، إلا أن ما نشهده في تدبير الظروف الصعبة الجديدة الناجمة عن الحظر الأمريكي يتناقض تمامًا مع هذه المبادئ الثلاثة".



واعتبر أنه بهذا المستوى من الاختلاف في الرؤية ليس من الصحيح أخلاقيًّا الاستمرار في العمل.