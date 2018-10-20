40 سباحًا في اختبارات الاتحاد المصري للسباحة بنادي المنيا الرياضي

استضاف نادي المنيا الرياضي اختبارات الاتحاد المصري للسباحة "النجوم للسباحين" من أبناء النادي لاختيار أفضل العناصر.





شارك في اختبارات اليوم 40 سباحًا من البنين والفتيات، من الأعمار السنية المختلفة، تحت إشراف مدربين متخصصين، حيث أشرف على الاختبارات الدكتور أحمد عارف المدير الفني لسباحة المنيا، والمدربين محمد تايسون ومحمود هاني، وبحضور الدكتور محمود سليمان مدير حمام السباحة بالنادي، ومصطفى الحسيني إداري النشاط.



