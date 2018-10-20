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40 سباحًا في اختبارات الاتحاد المصري للسباحة بنادي المنيا الرياضي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:52 م
٤٠ سباحًا في إختبارات
٤٠ سباحًا في إختبارات الاتحاد المصري للسباحة
ايمن رياض
استضاف نادي المنيا الرياضي اختبارات الاتحاد المصري للسباحة "النجوم للسباحين" من أبناء النادي لاختيار أفضل العناصر.

شارك في اختبارات اليوم 40 سباحًا من البنين والفتيات، من الأعمار السنية المختلفة، تحت إشراف مدربين متخصصين، حيث أشرف على الاختبارات الدكتور أحمد عارف المدير الفني لسباحة المنيا، والمدربين محمد تايسون ومحمود هاني، وبحضور الدكتور محمود سليمان مدير حمام السباحة بالنادي، ومصطفى الحسيني إداري النشاط.

وحضرت الاختبارات لجنة التقييم المفوضة من الاتحاد المصري المكونة من كل من: أدهم أبو الدهب رئيس مجلس إدارة منطقة الصعيد، وأسامة صابر كامل سكرتير لجنة تقييم النجوم بالإتحاد المصري، وخالد محمد يسري، وعلي دياب المقيمين بالاتحاد، وإيهاب جمال المدير التنفيذي لفرع الصعيد للسباحة، والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وأحمد جمعة مدير الهيئات الرياضية بمديرية المنيا.
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