شباب الأهلى يفوز على الداخلية بثلاثية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٧» على مضيفه الداخلية، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، ضمن الجولة السادسة من الموسم.



الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: كريم يحيى – محمد عبد المنعم – ميشو عمارة – أحمد حاتم.

الوسط: مصطفى البدرى – أحمد خالد «كارلوس» – يوسف علاء – مصطفى عزت – محمد فخري.



الهجوم: هشام شعبان.

وفي الشوط الثاني شارك يوسف الجبالي بدلًا من هشام شعبان، ومصطفى صبحى بدلًا من يوسف علاء، والأمير حسام بدلًا من أحمد خالد «كارلوس».



افتتح كريم يحيى التسجيل للأهلي في الدقيقة ٢٠ بعد استغلاله ركلة ركنية، وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثانى أضاف يوسف علاء الهدف الثاني، بنفس الطريقة، ليثبت ذلك نجاح اللاعبين في تنفيذ الركلات الركنية، كما دربهم عليها عادل عبد الرحمن.



ونجح البديل يوسف الجبالي في تسجيل الهدف الثالث برأسية رائعة، في الدقيقة ٢٩ من الشوط الثاني، وذلك بعد لحظات قليلة من مشاركته في المباراة.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ١٦ نقطة، من خلال الفوز على الإسماعيلي ٥ – ١ ، وعلى المصري ٣ – ١، وعلى وادي دجلة ٦ – ١، والتعادل سلبيا مع حرس الحدود، ثم الفوز على الإنتاج ٤ – ١، وأخيرًا على الداخلية ٣ – صفر، ليواصل صدارة ترتيب الدوري، مسجلا ٢١ هدفا، بينما تلقت شباكه ٤ أهداف فقط.



ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧ عادل عبد الرحمن مديرا فنيا، وكرم مرسي مدربا عاما، وياسر رجب مدربا مساعدا، وإبراهيم عبد العزيز حراس المرمى، وأحمد عيد مديرا إداريا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وطارق الباروكي مدرب الأحمال، ومحمد حسن مدرب التأهيل البدني.

