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فن

بلقيس تحيي حفل العيد الوطني لسلطنة عمان.. 22 نوفمبر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:54 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعلنت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي عبر حسابها الشخصي على تويتر، أنها ستحيي حفل العيد الوطني المجيد لسلطنة عُمان، المقرر إقامته على مسرح المدينة يوم 22 نوفمبر المُقبل. 

وشاركت بلقيس فتحي، برومو الحفل، وعلقت عليه قائلة: «حفلي القادم في #مسقط بمناسبة العيد الوطني المجيد في ٢٢ نوفمبر بمسرح المدينة.. للحجز والاستفسار الاتصال بالارقام الموضحة..الحفل تنظيم شركتي الدائمة سيمفوني ايفنتس..انتظروا عرض مشوق للأفراد والعائلات». 

كانت بلقيس قد طرحت مؤخرًا كليب "أهلا يا ماما"، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ اجتازت مشاهدات الكليب حاجز الـ2 مليون ونصف المليون مشاهدة بعد أسبوعين.

وأهدت بلقيس كليبها "أهلا يا ماما" لمولودها الأول تركي، الذي ظهر معها في الكليب، وسيطرت مشاعر الأمومة والعطف على مشاهد الكليب. 

وظهرت بلقيس مع ابنها الأول "تركي بن سلطان"، الذي استقبلته في شهر مايو الماضي، وذلك خلال مشاهد كليبها الجديد "أهلًا يا ماما"، ويعد هذا أول ظهور كامل لنجل بلقيس، لأنها لم تكشف عن صورة واضحة له حتى الآن، واكتفت بنشر صورة قبل أشهر تخفي بها جزءًا كبيرًا من وجهه. 

يذكر أن بلقيس تنافس على لقب أفضل مطربة إماراتية فى مسابقة BAMA MUSIC AWARDS وينافسها على اللقب كل من حسين الجسمي وأحلام.



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