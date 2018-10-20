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رياضة

شاهد.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام هيدرسيفلد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:58 م
صدى البلد
نور عادل
نجح فريق ليفربول الانجليزي في تسجيل الهدف الاول في مرمى منافسه فريق هيدرسيفلد تاون بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي في اطار الاسبوع التاسع من عمر الدوري الانجليزي.

وسجل الهدف المحترف الدولي المصري محمد صلاح بالدقيقة 23 وذلك مستغلًا تمريرة سحرية من السويسري شاكيري.

ويتواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح بالتشكيلة الاساسية للمباراة والتي جاءت تضم كلًا من أليسون؛ جوميز، لوفرين، فان ديك، روبرتسون؛ ميلنر، هندرسون، لالانا؛ صلاح، ستوريدج، شاكيري.

بينما يغيب عن تلك المباراة المحترف المصري رمضان صبحي وذلك بخروجه عن التشكيلة الاساسية والاحتياطية نظرًا للاصابة التي يعاني منها خلال الفترة الاخيرة.
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