محافظة المنوفية تنهي استعداداتها لمواجهة فصل الشتاء

انتهت محافظة المنوفية من وضع خطة لمواجهة التغييرات المناخية خلال فصل الشتاء وما قد تتعرض له المحافظة من احتمال تعرضها لموجات الطقس السيئ وما يترتب عليها من تعطل حركة المرور نتيجة تراكم مياه الأمطار بالشوارع والأماكن المنخفضة والأنفاق، وأنهيار بعض المنازل القديمة وانقطاع التيار الكهربائي نتيجة بعض الوصلات الخاطئة وبعض الأكشاك المنخفضة غير محكمة الغلق بالإضافة إلي غرق بعض الزراعات وسقوط بعض الأشجار.



وتمثلت الخطة في حصر كافة الإمكانيات المتاحة بكل وحدة محلية وإنشاء قاعدة بيانات بالمستشفيات العامة والخاصة بالمحافظة والعناصر المهمة القادرة علي المواجهة من متطوعين وأفراد من المنظمات الغير الحكومية والجمعيات الأهلية ومصلحة الدفاع المدني، وإعداد غرف عمليات مواجهة الكوارث مجهزة بوسائل أتصال وفرق طوارئ ووسائل أنتقال.



فيما استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بخطة مواجهة أزمة الأمطار الغزيرة بتشكيل فرق طوارئ متنقلة مجهزة بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه حال سقوط الأمطار مع التأكيد بصفة مستمرة علي تطهير بلاعات المطر بالاشتراك مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن.



كذلك أنهت شركة الكهرباء الإجراءات المتخذة لمواجهة السيول بتحديد نقاط مصادر التغذية بكافة المناطق بالمحافظة، تجهيز ماكينات التوليد المدعومة بكشافات الاضاءة، دفع سيارات التشغيل لاختبار الكابلات وتحديد الأعطال والعمل علي حلها في أقصر وقت وارجاع الوضع إلي ما كان علية.



ووضعت مديرية الري إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فصل الشتاء بتطهير المجاري المائية بشكل مستمر والتنسيق من وزارة الري لخفض كمية المياه بالترع لاستيعاب مياه الامطار والسيول في حال حدوث الأزمة وتفعيل غرفة العمليات بالمديرية علي مدار اليوم.



وشدد اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس محافظ المنوفية علي ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للوقوف علي مدي جاهزية كافة القطاعات الخدمية لمواجهة السيول خلال فصل الشتاء، وأنه لا تهاون مع المقصرين حيث سيتم محاسبة كل مخطئ ومتسبب في إهدار حق المواطن.