ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رسميًا.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وهدرسفيلد بعد عودته للتهديف

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:52 م
صدى البلد
أحمد هاني
فاز محمد صلاح نجم نادي ليفربول بجائزة رجل المباراة في الجائزة التي تعتمد على تصويت الجماهير بعد الهدف الذي أحرزه في مباراة الريدز و هدرسفيلد إطار الجولة التاسعة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف المباراة الوحيد المحترف الدولي المصري محمد صلاح وذلك بالدقيقة 22 من تمريرة سحرية من السويسري شاكيري.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول لـ23 نقطة متقاسمًا صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

وبعد هذا الهدف وصل محمد صلاح إلى هدفه الـ50 بالدوري الإنجليزي وذلك بواقع هدفين مع فريق تشيلسي و 48 هدفا مع ليفربول.
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يعلن تفاصيل تعاقد أمبرو الإنجليزية لرعاية ملابس فريق الكرة

أهم طرق علاج الأسنان وتعويض المفقود منها

وزير العدل السعودي: التوجيهات الملكية بخصوص قضية جمال خاشقجي ترسخ قيم العدالة

نائبة تطالب بمنع ارتداء النقاب بسبب الإخوان

رسميًا.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وهدرسفيلد بعد عودته للتهديف

شاهد.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام هيدرسيفلد

شاهد.. تمزيق حجاب طالبة مسلمة وسحلها من زميلاتها بمانشستر

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الرمان؟

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

آمنة نصير: النقاب عادة يهودية وأتمنى منعه في مصر مثل الجزائر

إيران تهدد الاقتصاد التركي

في اليوم العالمي للتوعية ضد المرض.. تعرف على أطعمة الوقاية من هشاشة العظام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

فيديو

الحكومة: لا زيادة في أسعار البنزين بداية 2019 .. فيديو
فيديوجراف| زجاجات الهواء من أجل تنفس صحي فى الصين تتخطى الـ 2000 جنيه
الحكومة: لأول مرة مصر تسعى لرصد أعداد مواطنيها فى الخارج ..فيديو
النقل تدرس رفع سعر تذكرة المترو لتقليل فجوة فارق التكلفة
المالية: تعديلات جديدة على قانون الضرائب العقارية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟