رسميًا.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وهدرسفيلد بعد عودته للتهديف

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول لـ23 نقطة متقاسمًا صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.



وبعد هذا الهدف وصل محمد صلاح إلى هدفه الـ50 بالدوري الإنجليزي وذلك بواقع هدفين مع فريق تشيلسي و 48 هدفا مع ليفربول.

فاز محمد صلاح نجم نادي ليفربول بجائزة رجل المباراة في الجائزة التي تعتمد على تصويت الجماهير بعد الهدف الذي أحرزه في مباراة الريدز و هدرسفيلد إطار الجولة التاسعة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.وسجل هدف المباراة الوحيد المحترف الدولي المصري محمد صلاح وذلك بالدقيقة 22 من تمريرة سحرية من السويسري شاكيري.