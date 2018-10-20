فوز الاهلى والزمالك وإنبى والمصرى وبتروجت والنجوم مواليد 2003

وصل قطار دورى الجمهورية مواليد 2003 الى محطته الثامنة بنهاية 7 مباريات اقيمت ظهر اليوم اسفرت عن فوز الزمالك على طلائع الجيش بهدف دون رد فى المواجهة التى جمعت الفريقين بالملعب الفرعى لاستاد جهاز الرياضة العسكرى.



وتمكن الاهلى من الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف بملعب هرم سيتى باكتوبر بينما تعادل وادى دجلة مع المقاولون بهدف لكل فريق



واسفرت باقى النتائج عن فوز انبى على المقاصة بنصف دستة اهداف نظيفة وفاز المصرى على حرس الحدود بالمكس بثلاثة اهداف مقابل هدفين وبنفس النتيجة فاز بتروجت على بيراميدز.. وفاز النجوم على سموحة بثلاثية نظيفة



